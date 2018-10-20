هل كرة التنس تمنع الشخير حقًّا؟ 

المواطن - متابعة

توصلت دراسة بريطانية حديثة، إلى أن وضع كرة تنس في البيجاما عند النوم يمنع الشخير، ورغم أن هذا يبدو صحيحًا أو ممكنًا على الأقل، فإنه بالتأكيد لن يكون بالأمر السهل.

وبحسب الدراسة فإن تثبيت كرة تنس في ملابس النوم لمنع الشخير سيكون وسيلة سهلة وغير مكلفة على الإطلاق لتغيير نمط الحياة، إذا ما كان سيحول دون حدوث هذا الصوت المزعج، وفقًا لما ذكرته هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

وتستند هذه الفكرة إلى أن كرة التنس ستمنع النائم من الاستلقاء على ظهره، وبالتالي تسهيل عملية التنفس من دون شخير.

ويؤكد القائمون على الدراسة أن فكرة تثبيت كرة تنس في منتصف الظهر لا تبدو سهلة، إذ إنها ستظل تتحرك مع حركة الجسم، أو أنها ستغير مكانها أو تسقط، وفي هذه الحالة، أي إذا استمرت الكرة في التحرك واستمرت محاولات تثبيتها، فربما لن تشخر لأنك لن تتمكن من النوم.

لكن بعد التجربة، ثبت أنها طريقة ناجعة، وإن لم تمنع الشخير بالمطلق، بسبب تحرك الكرة من مكانها، غير أنها إذا تم تثبيتها تمامًا، فسوف تعمل بشكل جيد، وقد تقضي على الشخير تمامًا، حسب الموقع.

يذكر أن النوم على الظهر غالبًا ما يكون السبب الرئيسي في الشخير، كما أن من أسباب الشخير، بحسب موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية، اللسان والفم والحنجرة أو مجرى التنفس، فإذا استرخت بعض هذه الأجزاء أو ضاقت أكثر من اللازم، فإنها ستتسبب بالشخير.