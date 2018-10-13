هل يؤثر حافز على قيمة الدعم في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أنه منفصل عن برنامج “حافز” ولا يؤثر على مستفيديه، ولكن قد يؤثر حافز على مقدار دعم حساب المواطن ولا بد من الإفصاح عن دخل حافز.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالا قال فيه “هل حافز يكون له تأثير على حساب المواطن ؟”.

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “حياك الله، برنامج حساب المواطن منفصل عن برنامج حافز ولا يؤثر على مستفيديه، ولكن قد يؤثر حافز على مقدار دعم حساب المواطن ولا بد من الإفصاح عن دخل حافز واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل ” مخصص من برنامج حافز” ، نسعد بخدمتك”.

وبرنامج حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.4 مليار ريال منها الدفعة الحادية عشرة من قيمة الدعم لشهر أكتوبر الجاري، و18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، مشيرًا إلى أن دفعة شهر أكتوبر شملت 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد وتابع. حيث بلغت نسبة من شملهم الدعم 84% من الأُسر والأفراد المؤهلين في البرنامج، وبلغ متوسط الدعم للأسر المستحقة استحقاقاً كاملاً مبلغ 1000 ريال، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات الـ11 حوالي الـ 25.2 مليار ريال.

وحرصًا من البرنامج على التزام أقصى معايير الكفاءة في تقديم الدعم، بين المتحدث أن البرنامج أتاح التظلم على مبالغ الدعم النقدية بعد مرور 5 أيام من إيداع المبالغ، وذلك عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية (هنا)، وأضاف أن التسجيل متاح حتى تاريخ العاشر من كل شهر للدخول في الدورة الأهلية للشهر القادم (نوفمبر). كما نوه المتحدث بأهمية تحديث البيانات من قبل المستفيدين بشكل دوري، لضمان استمرارية الحصول على الدعم.