هل يمكن زيادة الدعم للأسر المحتاجة؟.. حساب المواطن يجيب

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف.

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “هل يمكن زيادة قيمة الدعم لبعض الأسر المحتاجة التي ليس لها دخل؟”.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، وكذلك الأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية”.

أهداف البرنامج:

ويستهدف برنامج حساب المواطن، تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة. وتشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

التسجيل مستمر:

من جهة أخرى يواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع الثانية عشرة، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة في نوفمبر المقبل.

وتتضمن شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تفاصيل الدفعة الـ11:

وكان حساب المواطن قد أعلن في وقت سابق، إيداع مخصص لدعم الدورة الحادية عشرة في حساب المستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية، حيث تم إيداع مبلغ 2.4 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 11 لمستحقي دعم شهر أكتوبر الحالي، بالإضافة إلى 18.3 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

بدوره، أوضح متحدث البرنامج سلطان القحطاني، أن دفعة شهر أكتوبر شملت 3.7 مليون مستفيد رئيسي، و8.6 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد.

الحاسبة التقديرية:

وتابع حساب المواطن: “لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية “هنا“.

وأعلن حساب المواطن، أيضًا عن فتح باب تقديم طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 11 لمستحقي شهر أكتوبر الجاري عبر بوابته الإلكترونية، مبينًا أن الاعتراضات ستُستقبل هذا الرابط (هنا).