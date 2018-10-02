هل ينقطع دعم حساب المواطن عن غير المستقلة إذا توظفت؟

المواطن - الرياض

تساءلت مواطنة بشأن المستفيدة غير المستقلة عندما توظف، هل تصبح غير مؤهلة وينقطع عنها دعم حساب الموطن ويعود إلى ولي أمرها أم أنه يضاف إليها بشكل طبيعي؟

وأجاب حساب المواطن عبر خدمة العملاء على الاستفسار بالقول إنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى، ولا بد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل.

وكان حساب المواطن أعلن أمس الاثنين صدور نتائج الأهلية للدورة الحادية عشرة التي سيتم صرفها في العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

وطبقًا لآليات حساب المواطن يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية.

ويتم رفع الاعتراض من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية، يتم الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال، كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.