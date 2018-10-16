هوس السيلفي يقتل 259 شخصًا.. ودولة آسيوية في المقدمة

المواطن - متابعة

منذ أن اجتاح هوس السيلفي العالم، دفع المئات حياتهم ثمنًا للرغبة في التقاط صورة فريدة ومشاركتها عبر وسائل التواصل.

وأشارت دراسة حديثة إلى أن 259 حالة وفاة حول العالم بين عام 2011 وحتى 2017، مرتبطة بالتقاط صور السيلفي.

وتنوعت ظروف الوفاة في كل حالة حيث جاءت حالات الوفاة في المياه أثناء التقاط صور السيلفي في المرتبة الأولى في عدد الضحايا، تليها حوادث وسائل النقل، بحسب الدراسة التي نشرت في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

كما تنوعت الحوادث بين هجمات الحيوانات والصعق الكهربائي وأسلحة النارية، أثناء التقاط الصور واحتلت الهند المرتبة الأولى في عدد الضحايا ثم جاءت خلفها كل من روسيا وأمريكا وباكستان، وبحسب الدراسة، فإن نسبة 85 في المائة من الضحايا هم من تراوحت أعمارهم من 10 إلى 30 سنة.

وأعلن عدد من الدول محاربته لهذه الظاهرة، من خلال منع التقاط صور السلفي في بعض الأماكن التي تراها خطيرة على أرواح المواطنين، ومن هذه البلدان الهند وروسيا وإندونيسيا حيث أطلقت روسيا في وقت سابق حملة “السيلفي الآمن”، والتي جاءت تحت شعار “مليون إعجاب على الشبكات الاجتماعية لا تستحق المغامرة بحياتك وسلامتك”.