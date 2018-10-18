هيجواين: يوفنتوس طردني بمجرد وصول رونالدو

المواطن - محمد سمعه

قال المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم نادي ميلان الإيطالي ومنتخب الأرجنتين، إن نادي يوفنتوس الإيطالي طرده وتعامل معه بشكل غير لائق بعد التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان هيجواين رحل عن يوفنتوس وانضم إلى ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2018-2019، كما أن رونالدو انضم إلى صفوف اليوفي قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني.

ونقلت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية تصريحات هيجواين والذي قال: كنت أشعر بأنه يُوجد شيء غير طبيعي سيحدث لي، وبمجرد وصول رونالدو يوفنتوس طردني.

وتابع هيجواين: لم أختر الرحيل عن يوفنتوس والفريق أجبرني على هذا الأمر، وفي ميلان وجدت الحب والتقدير من كل من في النادي.

يذكر أنه من المعروف أن العلاقات بين جونزالو هيجواين وكريستيانو رونالدو غير جيدة منذ تواجد الثنائي معًا في صفوف نادي ريال مدريد.

فاز هيجواين مع نادي يوفنتوس قبل رحيله بالدوري الإيطالي وبكأس إيطاليا ووصل إلى نهائي دوري الأبطال عام 2017 ضد ريال مدريد.