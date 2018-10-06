هُنا.. نتائج قرعة دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – قرعة دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال التي أُقيمت في العاصمة الرياض، وأسفرت عن مواجهات نارية.

وشارك في سحب قرعة دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال عدد من الفنانين، ومنهم النجم ناصر القصبي، والفنان الكوميدي محمد هنيدي.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال كالتالي؛ المريخ السوداني يُلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري، الأهلي المصري يلعب مع الوصل الإماراتي، ويواجه الوداد البيضاوي المغربي فريق النجم الساحلي التونسي.

وأسفرت قرعة دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال عن مواجهة مصرية خالصة بين الزمالك والاتحاد السكندري، فيما يلعب الإسماعيلي المصري مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

فيما جاءت نتيجة قرعة دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال للفرق السعودية كالتالي؛ النصر مع مولودية الجزائر، الهلال يواجه النفط العراقي، والأهلي يُلاقي وفاق سطيف الجزائري.