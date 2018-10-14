واتساب يعفي هواتف أيفون من هذا التحديث المثير للجدل

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

بدأ تطبيق التراسل الفوري واتساب تطبيق سياسة الربحية من الإعلانات المستهدفة لشريحة معينة من المستخدمين وفقًا للاهتمامات الشخصية.

وحسب تقرير موقع وايبا إنفو المختبر الأول لكافة مميزات واتساب حول العالم، فإن التطبيق الشهير بدأ بالفعل إضافة ميزة الإعلانات عبر حالات واتساب بنسخة تجريبية من تحديثاته، والتي تحمل الرقم “2.18.305” خاصة بالهواتف التي تعمل بمنصة تشغيل أندرويد.

وقال التقرير إنه على الرغم من كون الإعلانات لم يتم تفعيلها حتى الآن، إلا أن الأمر مسألة وقت حتى تظهر في خانة الحالة للمستخدمين عبر واتساب، وهو الأمر الذي يعني أن هذا التحديث لا يزال تحت الاختبار ولم يتم تفعيله بشكل موسع ورسمي لكافة مستخدمي التطبيق.

وذكر التقرير الخاص بموقع وايبا إنفو أن واتساب لم يصدر أي نسخة تتعلق بتلك الميزة الجديدة في هواتف أبل أيفون، والتي تعمل بأنظمة تشغيل iOS الشهيرة، وهو ما يعني أن التحديثات الجديدة لتطبيق التراسل الفوري لن تتضمن تلك الميزة.

ومن غير المعروف ما إذا كانت الشركة الأميركية العملاقة ستصدر تلك الخاصية الربحية في هواتف أيفون خلال المستقبل القريب من عدمه، إلا أنها بالفعل اتخذت خطوات واضحة نحو ظهورها بقوة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يذكر أن واتساب كان قد اتخذ سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى زيادة الربحية الخاصة بتطبيق التراسل الفوري الأشهر حول العالم، والذي تصل أعداد مستخدميه إلى أكثر من 1.6 مليار شخص حول العالم.