واتساب يُقدم ميزة طال انتظارها لتأمين حسابات المستخدمين

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

يعكف تطبيق التراسل الفوري واتساب على إطلاق ميزة جديدة، كان العديد من مستخدميه قد طالبوا بها منذ سنوات طويلة، وذلك لزيادة وسائل تأمين العديد من الحسابات عبر الإنترنت.

وأكد موقع تيليكوم توك أن واتساب يسعى في الوقت الحالي لإطلاق ميزة ربط الحسابات الإلكترونية بالمواقف المملكة لمؤسسة فيسبوك، وهي موقع التواصل الاجتماعي نفسه وتطبيق واتساب وموقع مشاركة الصور ومقاطع الفيديو إنستغرام.

وأشار الموقع المعنيّ بشكل رئيسي بالوسائل التقنية والتكنولوجيا المتطورة، إلى أن هذه الميزة ستضمن أقصى مستويات الأمان والسلامة، بما يقدم وسائل أكثر تعقيداً للحفاظ على تبعية تلك الحسابات والحفاظ عليها من عمليات الاختراق بشكل رئيسي.

وحسب تيليكوم توك فإن واتساب من المتوقع أن يقدم تلك الميزة ضمن 3 خصائص جديدة يعمل على إطلاقها عبر منصته الشهيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما وأن ربط الحسابات الثلاثة بشكل واضح يعني استحالة اختراق إحداها بشكل منفرد.

وتسعى شركة فيسبوك لتناقل بعض المميزات من تطبيق التراسل الأشهر في العالم، والذي يستخدمه ما يزيد عن 1.5 مليار شخص في مختلف البلدان، وهو الأمر الذي يخدم عملية التطوير بشكل رئيسي.

يعكف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على اختبار ميزة جديدة عبر مجموعة من حسابات المشتركين حول العالم، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للموقع مارك زوكربرغ.

وتكمن تلك الميزة في السماح للمستخدمين بمسح الرسائل التي قد قاموا بإرسالها بشكل فعلي في نوافذ الدردشة، وذلك حال خطأ المستخدم أو ندمه على إرسالها، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتم الكشف عن الميزة ضمن مجموعة من الحسابات تختبرها في الوقت الحالي، وهي تحمل اسم “Unsend Message” أو “عدم إرسال الرسالة”.

وتُحاكي تلك الميزة الخاصية التي أضافها تطبيق التراسل الفوري واتساب -والذي يمتلكه موقع فيسبوك- خلال العام الماضي إلى خدمته.