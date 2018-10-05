ورش عمل وجلسات هامة في مؤتمر جودة مياه الشبكة في بريدة 

المواطن - القصيم

يدشن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بحضور نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، الأحد المقبل، مؤتمر جودة مياه الشبكة والمعرض المصاحب للمؤتمر، الذي يستمر لثلاثة أيام في مركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

وسيسلط المؤتمر الضوء على التوعية المجتمعية، والإثراء المعرفي بالدور الذي تبذله الحكومة الرشيدة، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة وقطاع توزيع المياه في المملكة، بتقديم خدمات مياه الشرب وفق أعلى المقاييس والمعايير المعتمدة، وذلك من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة لخدمة أكبر عدد من المستفيدين في مناطق المملكة.

ويشارك في المؤتمر مختصون بالأمن المائي يقدمون أوراق عمل متخصصة ومتنوعة، حيث ستناقش الجلسة الحوارية الأولى جودة المياه، ويديرها الدكتور فيصل السبيعي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه، وسيشارك فيها الدكتور عبدالرحمن الشهري بورقة عمل بعنوان “جودة المياه في شبكات التوزيع: المخاطر والحلول وجهود مراقبة الجودة”، فيما سيستعرض الدكتور فهد الخضيري عالم الأبحاث الطبية بوحدة المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث ورقة عمل بعنوان “مواصفات المياه الصحية بين الطعم والتذوق والجودة”.

أما الجلسة الثانية فسيديرها المهندس أحمد السلطان، عضو مجلس المنطقة، الأمين السابق لمنطقة القصيم، ويقدم خلالها عطا الله السليمي أخصائي الأغذية بإدارة الرقابة على المياه المعبأة في الهيئة العامة للغذاء والدواء ورقة عمل بعنوان “دور المواصفات القياسية في ضمان سلامة مياه الشرب”، كما سيشارك المهندس أحمد اليوسف من قطاع توزيع المياه في المملكة بروقة عمل بعنوان “مساهمة إدارة المشاريع والخدمات الفنية بقطاع التوزيع للارتقاء وتحسين جودة مياه الشرب”، فيما سيقدم الدكتور سليم بن صالح السليم ورقة عمله بعنوان “تقييس مؤشرات جودة المياه المبني على تقييم حدود المخاطرة”.

أما اليوم الثاني من المؤتمر فسيبدأ بجولة حوارية أولى يديرها الدكتور أحمد بن إبراهيم التركي وكيل جامعة القصيم للدراسات العليا والبحث العلمي، بمشاركة الدكتور حسين العجمي المستشار وكبير الجيولوجيين في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية، الذي سيقدم ورقة عمل تناقش نوعية المياه الجوفية، فيما سيقدم المهندس تركي الشهراني المتخصص في تطوير الأسواق والدعم الفني لقطاع الأنابيب البلاستيكية، ورقة عمل عن الأنابيب البلاستكية المستخدمة في نقل مياه الشرب وتمديد الشبكات وتوصيلات المنازل، فيما سيقدم الدكتور أحمد بن سليمان العريفي مدير عام إدارة التعاون الدولي في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ورقة عمل عن صناعة التحلية في المملكة العربية السعودية.

أما الجلسة الثانية فسيديرها الدكتور عبدالعزيز الشعيبي مدير عام إدارة تنظيم المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وسيقدم الدكتور إبراهيم المعتاز أستاذ الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة بجامعة الملك سعود ورقة عمل تستعرض طرق تحلية المياه الواعدة، فيما سيقدم الدكتور محمد هيكل رئيس قسم معالجة وتحلية وتقنية المياه بشركة الاتحاد الهندسي السعودي خطيب وعلمي ورقة عمل بعنوان “التصميم الأمثل لمحطات تنقية المياه لتقليل الفاقد من المياه العادمة”.

أما الجلسة الختامية للمؤتمر فسيديرها الدكتور بدر البريدي مدير إدارة الدراسات والتصاميم سابقًا بالمديرية العامة للمياه، حيث سيلقي المهندس حمد أبابطين الرئيس المدير التنفيذي لشركة تقانة المتطورة في مجال مقاولات أعمال الكهروميكانيك ورقة عمل بعنوان “حماية أنابيب الحديد الكربوني المدفونة المستخدمة في نقل المياه من التآكل”، فيما سيقدم الدكتور علي آل حمزة المتخصص في فلسفة الكيمياء بمعهد الأبحاث وتقنيات التحلية بالجبيل في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ورقته بعنوان “مراقبة الملوثات العضوية واللاعضوية في المياه المنتجة من محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة”.