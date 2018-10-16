وزارة الإسكان لمن على قوائم المستفيدين: أبشروا

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الإسكان مع العديد من الاستفسارات بشأن أسماء المرشحين وموعد الإعلان عنهم كمستفيدين من منتجات الوزارة.

وأكدت وزارة الإسكان عبر العناية بالعملاء أن العمل مستمر على الترشحيات، موجهةً قولها إلى واحد ممن في قوائم المستفيدين “أبشر” بإذن الله قريبًا سيكون اسمك ضمن المرشحين.

وأوضحت الإسكان أن في كل يوم 15 من الشهر الميلادي يتم الإعلان عن مستفيدين جدد.

وأعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أمس الاثنين تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج “سكني” لعام 2018، الذي يستهدف تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 34533 مواطنًا، ليتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة العاشرة منذ الإعلان عن إطلاق “سكني” العام الماضي أكثر من 533 ألف خيار سكني وتمويلي.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس، بحضور وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية، تفاصيل الخيارات السكنية وتوزيعها الجغرافي، حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و11705 وحدات سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11928 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى 2600 لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق.

وبحسب بيانات الدفعة العاشرة تم تخصيص 11705 وحدات سكنية تحت الإنشاء في منطقة مكة المكرمة، وجاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 707 أراضٍ في منطقة الرياض، و3155 في منطقة مكة المكرمة، و1004 بالمدينة المنورة، و335 أرضًا في منطقة القصيم، و3049 للمنطقة الشرقية، ومنطقة تبوك بـ213 أرضًا، إضافة لـ2852 بمنطقة جازان، و387 بمنطقة الباحة، و226 أرضًا في منطقة الجوف.