وزير الإعلام يبحث مع نظيره الكويتي سبل دعم التعاون المشترك

المواطن - الرياض

قام معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم بزيارة إلى مقر وزارة الإعلام الكويتية، حيث استقبله معالي وزير الإعلام وزیر الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت محمد الجبري.

وقد بحث الجانبان أوجه التعاون الإعلامي المشترك وسبل دعمها وتطويرها. كما تطرقا لآفاق الشراكة الاستراتيجية التي تتيحها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة الكويت الشقيقة.