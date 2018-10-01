وزير الإعلام يبحث مع نظيره الكويتي سبل دعم التعاون المشترك

وزير الإعلام يبحث مع نظيره الكويتي سبل دعم التعاون المشترك

2018/10/01
الساعة 12:14 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1845
0
طباعة
المواطن - الرياض

قام معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم بزيارة إلى مقر وزارة الإعلام الكويتية، حيث استقبله معالي وزير الإعلام وزیر الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت محمد الجبري.

وقد بحث الجانبان أوجه التعاون الإعلامي المشترك وسبل دعمها وتطويرها. كما تطرقا لآفاق الشراكة الاستراتيجية التي تتيحها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدولة الكويت الشقيقة.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :