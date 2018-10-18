وزير الحرس الوطني ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد مجلي

المواطن - الرياض

نقل صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لخال الجندي أحمد بن مجلي بن صالح مجلي -رحمه الله-، أحد منسوبي قوات وزارة الحرس الوطني، الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي.

ونوه سموه في اتصال هاتفي أجراه بخال الشهيد بما قام به الشهيد من شجاعة وإقدام وتضحية في الدفاع عن دينه ووطنه، سائلاً الله عز وجل أن يتقبّله في الشهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموه أن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة وأدائها على أكمل وجه باذلين الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومكتسباته بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

من جهتهم أعرب ذوو الشهيد أحمد مجلي عن شكرهم وتقديرهم لاتصال سمو وزير الحرس الوطني، وكريم مواساته وما نقله سموه من تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ـ حفظهما الله ـ التي لا تستغرب من قيادة هذا الوطن الغالي والتي كان لها أكبر الأثر في تخفيف مصابهم ، معربين عن اعتزازهم وفخرهم بما قدمه ابنهم في خدمة دينه ووطنه، ومؤكدين استمرارهم في تقديم الغالي والنفيس في حماية حدود الوطن ومقدساته ومقدراته.