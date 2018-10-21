وزير الخزانة الأمريكي يؤكد حضور دافوس الصحراء بالمملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكد ستيفن منوتشين وزير المالية الأميركي أن زيارته المرتقبة للمملكة، والتي تأتي بغرض المشاركة في مؤتمر مستقبل الاستثمار المعروف عالميًا بـ”دافوس الصحراء”، ستهدف بشكل رئيسي لتقوية العلاقة بين البلدين، والتي لا يمكن الإضرار بها إطلاقًا.

ودافع منوتشين خلال تواجده في القدس عن قراره بزيارة المملكة لحضور مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي يبدأ الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أن العلاقة الاقتصادية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والمملكة مهمة للغاية.

وقال منوتشين اليوم الأحد: “لدينا علاقة مهمة مع السعودية، تركز على مكافحة تمويل الإرهاب وتركز على مصالحنا المشتركة لوقف انتشار إيران لكل من الإرهاب والقضايا الأخرى”.

وأضاف: “سأذهب إلى هناك وألتقي بنظرائي، وسأواصل التركيز على ما هو متعلق بالمجالات المالية والاقتصادية ودورها في مكافحة الإرهاب”.

وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب بشتى السبل، هو أمر لن يكون مناسبًا مناقشته في المؤتمر، مؤكدًا أن جدول زيارته في المملكة تتضمن زيارة مركز استهداف التمويل الإرهابي، والذي تتزعمه الولايات المتحدة مع المملكة، كما أنه سيلتقي بوزير المالية ووزير الطاقة ومسؤولين اقتصاديين آخرين في الرياض.

وكان منوتشين قد وجه ضربة قاسية للأصوات العدائية في الولايات المتحدة للمملكة، والتي طالبت بالامتناع عن حضور محفل الاستثمار المستقبلي في المملكة.