وزير المالية: المملكة تستهدف ميزانية بلا عجز بمرور الوقت

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية محمد عبدالله الجدعان، أن المملكة تستهدف الوصول إلى ميزانية بلا عجز مع مرور الوقت، على أن تسجل فائضاً أو عجزاً من حين لآخر وفقاً للظروف الاقتصادية.

وأضاف وزير المالية خلال جلسة اليوم الثالث من منتدى مستقبل الاستثمار في الرياض أن “لا مشكلة في العجز عندما يكون تحت السيطرة والفائض أمر جيد إذا كنا نمر بأوقات جيدة، وبخاصة في بلد يعتمد على سلعة معرضة للتقلبات.”

ولفت الجدعان إلى أن الإيرادات غير النفطية للمملكة زادت بـ 48% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، لتصل إلى 211 مليار ريال، أي ما يعادل 56.25 مليار دولار.

وتابع الوزير الجدعان أن الإنفاق زاد بنسبة 25% في الربع الثالث.