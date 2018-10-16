وظائف إدارية بمستشفى الملك خالد للعيون.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة، للعمل بمسمى (مدير التوظيف، ومحاسب عام)، لحملة البكالوريوس والماجستير، وذلك وفقاً للشروط والتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير التوظيف (Recruitment Manager):

– درجة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة المستشفيات، أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في الإدارية العليا والعمل في قضايا التوظيف المختلفة بما في ذلك تخطيط الموارد البشرية والتوظيف المحلي والدولي.

– أو درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو إدارة المستشفيات أو ما يعادلها من جامعة معتمدة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في الإدارية العليا والعمل في قضايا التوظيف المختلفة بما في ذلك تخطيط الموارد البشرية والتوظيف المحلي والدولي.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مراكز الرعاية الصحية أو أحد المستشفيات الكبرى.

2- محاسب عام (General Accountant):

– درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة معترف بها مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة في العمل في مجال المحاسب أو التمويل ذات الصلة.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).