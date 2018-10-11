وظائف إدارية شاغرة في الخطوط الجوية السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي توظيف: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، علوم الحاسب الآلي، نظم إدارة المعلومات، الهندسة الصناعية، الإدارة الصناعية، القانون، العلاقات العامة)، أو أي من المجالات ذات الصلة.

. مدقق حسابات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، وإدارة الأعمال، أو تكنولوجيا المعلومات).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 أكتوبر 2018م.

وتابعت الخطوط السعودية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)