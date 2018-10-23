وظائف إدارية شاغرة في بوبا العربية للتأمين

وظائف إدارية شاغرة في بوبا العربية للتأمين

2018/10/23
الساعة 5:53 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة “بوبا العربية” للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف مركز الاتصال: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مدير- مجموعة التقاضي: درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)

 


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