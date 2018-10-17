وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي للألبان

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان – عبر موقعها الإلكتروني– توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في العاصمة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير مجموعة التعويضات والمزايا (للسعوديين ولغير للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

. محلل أمن المعلومات (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)