وظائف إدارية شاغرة في شركة تقنية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

. مساعد تنفيذي: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، ويفضل درجة البكالوريوس.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يناير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)