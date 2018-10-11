وظائف إدارية شاغرة في شركة خدمات الملاحة الجوية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية –عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول إدارة الحركة الجوية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

. أخصائي ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

. محاسب الموازنة العامة: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو ما يعادلها.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).