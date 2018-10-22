وظائف إدارية شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية – عبر موقعها الإلكتروني- توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. باحث قانوني: درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

. مدقق حسابات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، أو تكنولوجيا المعلومات).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 أكتوبر 2018م.

وتابعت الخطوط السعودية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)