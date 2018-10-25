وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في العاصمة الرياض.

وأبرزت شركة المراعي أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير أول تميز الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، أو الهندسة).

. مبرمج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، تطبيقات الحاسوب).

. محلل مبرمج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تطبيقات الحاسوب).

وأوضحت شركة المراعي أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).