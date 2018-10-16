وظائف إدارية شاغرة للرجال في الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول التدقيق الداخلي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، الالكترونيات والاتصالات، هندسة الكمبيوتر، علوم الحاسب، تكنولوجيا المعلومات).

. مشرف التخطيط الوظيفي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

. خبير تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، والاقتصاد، ونظم المعلومات الإدارية)، ويفضل درجة الماجستير.

. مطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو هندسة البرمجيات، أو علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)