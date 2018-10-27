وظائف إدارية شاغرة للسعوديات في شركة نجم .. هنا رابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين وخدمات المساندة المرورية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “تنفيذي خدمة عملاء”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة نجم، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت شركة نجم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يناير 2019م.

وأشارت شركة نجم، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا).