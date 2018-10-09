وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس بشركة النهدي

المواطن - جدة

أعلنت شركة النهدي الطبية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (مدير ضمان جودة العلامة التجارية، ومحلل نظم لغة تبادل المسجلات)، لحملة شهادة البكالوريوس، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة على النحو التالي:

1- مدير ضمان جودة العلامة التجارية (Private Label Quality Assurance Manager).

2- محلل نظم لغة تبادل المسجلات (RTL System Analyst).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).