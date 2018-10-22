وظائف إدارية وصحية شاغرة في المجلس الصحي السعودي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجلس في مدينة الرياض.

وأبرز المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي وبائيات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الوبائيات.

. أخصائي تعزيز الصحة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (صحة عام، تعزيز الصحة، تثقيف صحي).

. أخصائي تدريب: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة صحية.

. أخصائي إحصاء حيوي: درجة البكالوريوس في تخصص إحصاء حيوي.

. أخصائي معلوماتية صحية: درجة البكالوريوس في تخصص معلوماتية صحية.

وأوضح المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)