وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثالث المحاسبة (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

. فني أول الصيدلة: شهادة الدبلوم في تخصص الصيدلة.

. تقني أول مختبرات طبية: درجة البكالوريوس في تخصص علوم المختبرات الطبية، أو غيرها من العلوم الصحية ذات الصلة.

. أخصائي أول اعتماد المختبرات وتطوير السياسات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم المختبرات الطبية.

. أخصائي ثاني محاكاة معدات moulage: درجة البكالوريوس في تخصص الرسم، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)