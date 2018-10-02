وظائف إدارية وصحية للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة بالخرج

المواطن - الخرج

أعلنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالخرج توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال وللنساء، لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد السعودي أو ما يعادله، واشترطت الإدارة إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أطباء استشاريين (البورد السعودي أو ما يعادله مع خبرة ثلاث سنوات) في التخصصات التالية:

– مكافحة العدوى.

– أمراض الكلى.

– طب وقائي.

– إسعاف وطوارئ.

– أمراض باطنة.

– تخدير.

– مخ وأعصاب.

– عناية مركزة.

2- أخصائي علاج نفسي:

– بكالوريوس في نفس التخصص.

3- فني ترميز طبي:

– دبلوم في نفس التخصص.

4- قابلات:

– بكالوريوس في علوم التمريض + دبلوم قابلة.

5- ناسخ / ناسخة طبية:

– دبلوم في نفس التخصص.

6- مساعد / مساعدة جراحة أسنان:

– دبلوم في نفس التخصص.

7- فني عمليات وتعقيم:

– دبلوم في نفس التخصص.

8- إداري عقود:

– بكالوريوس (محاسبة أو إدارة أعمال أو اقتصاد أو قانون أو تخصص ذو علاقة)، ويفضّل درجة الماجستير.

– خبرة خمس سنوات في نفس مجال طبيعة العمل.

9- فني جبائر:

– دبلوم في نفس التخصص.

10- ممرض / ممرضة قانونية 1/2:

– بكالوريوس في نفس التخصص.

11- صيدلي إكلينيكي:

– ماجستير في نفس التخصص.

12- سكرتير / سكرتيرة:

– دبلوم سكرتارية طبية.

13- فني / فنية سحب دم:

– دبلوم في نفس التخصص.

14- مدير عقود:

– بكالوريوس (إدارة أعمال أو إدارة مستشفيات أو قانون أو إدارة مواد أو تخصص ذو علاقة).

– خبرة ثماني سنوات في نفس مجال طبيعة العمل.

ملاحظة:

– جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

– لن تقبل الطلبات المقدمة مباشرة لإدارة المستشفيات.

طريقة التقديم:– يرجى تحديد مسمى الوظيفة المرغوب التقديم عليها وإرفاق كامل الشهادات العلمية والعملية على أن تكون من جامعات ومعاهد معتمدة وإرسالها إلى رابط التوظيف التالي (اضغط هنا).