وظائف شاغرة على بند الأجور بجامعة المؤسس

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بفرع رابغ- التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز- توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) ذات الرقم 192 بمسمى “مراسل”، وترغب الإدارة في إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك.
– أن يكون لائقاً طبياً.
– أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة كحد أعلى.
– أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المدة.
– أن لا يتجاوز عمر المتقدم (35) عاماً.
وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1440/2/7هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1440/2/9هـ، وذلك بمقر الإدارة بمحافظة رابغ.
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