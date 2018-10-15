وظائف شاغرة على بند الأجور بجامعة المؤسس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بفرع رابغ- التابعة لجامعة الملك عبدالعزيز- توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) ذات الرقم 192 بمسمى “مراسل”، وترغب الإدارة في إشغالها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون لائقاً طبياً.

– أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة كحد أعلى.

– أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المدة.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم (35) عاماً.

وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 1440/2/7هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1440/2/9هـ، وذلك بمقر الإدارة بمحافظة رابغ.