وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس تخطيط الشبكات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الالكترونيات والاتصالات).

. مشرف مبيعات أول (جدة): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، التسويق).

. محلل أول محلل تنمية وتدريب الموارد البشرية (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).