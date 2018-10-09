وظائف شاغرة في شركة المراعي بجدة والخرج

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخرج.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف الإنتاج (الخرج): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. مشرف المختبر (الخرج): درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء.

. مفتش حرائق (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا).