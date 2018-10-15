وظائف شاغرة في شركة سيمينس بالرياض والدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس التقارير- مشروع المترو (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مدير المشروع التجاري (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، أو المالية).

. مدير إدارة المحطة والتخزين- مشروع المترو (الرياض): درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، أو إدارة الإنشاءات).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)