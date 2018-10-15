وظائف شاغرة في فنادق هيلتون بالرياض ومكة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف حراسة مسبح (الرياض).

. مشرف مطعم (الرياض).

. طاهي حفلات (مكة المكرمة).

. وكيل خدمة الضيوف (مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا)