وظائف شاغرة في مجموعة باسمح بالرياض والدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات باسمح التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت المجموعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مندوب مبيعات فان (الرياض).

– فني مبيعات (الدمام).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 ديسمبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)