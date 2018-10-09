وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية في عدة تخصصات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. خبير المشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير.

. مطور أول تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو هندسة البرمجيات).

. مدير التسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).