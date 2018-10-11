وظائف شاغرة لدى شركة بنده بالرياض وجدة.. هنا رابط التقديم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدقق ضمان الجودة الإقليمي (عدد وظيفتين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا الغذاء، الطب البيطري، علم الأحياء الدقيقة، أو التكنولوجيا الحيوية).

. محلل أعمال (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (تعدين البيانات، الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا).