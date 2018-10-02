وظائف شاغرة لدى شركة معادن في طريف ورأس الخير

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من طريف، ورأس الخير.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق العمليات والتدريب (طريف).

. مشرف مناوب (طريف).

. منسق منع الخسائر- عمليات التعدين (طريف).

. منسق- مصنع حامض الفوسفوريك (طريف).

. محلل مختبر (طريف).

. مدير المحاسبة المالية (رأس الخير).

. مهندس الصحة والسلامة (رأس الخير).

. مهندس معدات دوارة (رأس الخير).

. أخصائي شبكات واتصالات (رأس الخير).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)