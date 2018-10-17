وظائف شاغرة لدى شركة موبايلي بالرياض والخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. المدير التنفيذي لتكامل البيانات والجودة (الرياض).

. أخصائي نمذجة البيانات (الرياض).

. أخصائي إدارة الإيرادات (الرياض).

. مدير التسويق التجاري (الخبر).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 نوفمبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)