وظائف شاغرة لدى شركة موبايلي في الرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهني الترابط والوصول (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، الشبكات، الاتصالات الإلكترونية).

– مدير تنفيذي المحفظة والمنتجات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة أعمال القدرة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مهني الأحداث والبيانات- ماركوم (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهني نقل وتنفيذ الشبكات (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الاتصالات السلكية واللاسلكية)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 نوفمبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)