وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة النهدي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير صالة عرض (للرجال/ مكة المكرمة).

– مدير صالة عرض (للرجال/ الرياض).

– مدير صالة عرض (للجنسين/ جدة).

– مساعد صالة عرض (للجنسين/ جدة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يناير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول (هنا)