وظائف شاغرة للسعوديات لدى شركة صلة بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “مساعدة تسويق”؛ وذلك للعمل ضمن نظام الشفتات من المنزل، لدى فروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في منطقة الرياض.

وأبرزت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)