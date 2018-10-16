وظائف شاغرة للسعوديين في شركة بنده للتجزئة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد مدير فئات المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. أخصائي الأغذية الطازجة: شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ اضغط (هنا)