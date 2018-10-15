وظائف شاغرة للسعودي لدى شركة النهدي في جدة

وظائف شاغرة للسعودي لدى شركة النهدي في جدة

2018/10/15
الساعة 6:31 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني توفّر عدد (3) وظائف شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف تسليم”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أنه يشترط على المتقدم وجود رخصة قيادة سارية المفعول، ويفضل وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول (هنا http://careers.nahdi.sa/ar/job-detail.php?jid=854122 )

 


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