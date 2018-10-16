وظائف صحية وإدارية شاغرة في المجلس الصحي السعودي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن المجلس الصحي السعودي بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجلس في مدينة الرياض.

وأبرز المجلس أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد إداري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (مكتبات ومعلومات، حفظ الوثائق والمحفوظات).

. أخصائي تغذية: درجة الماجستير في تخصص التغذية الإكلينيكية.

. أخصائي عقود ومشتريات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، إدارة عامة).

وأوضح المجلس أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)