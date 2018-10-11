وظائف قيادية وإدارية شاغرة في هيئة الصادرات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي أول التميز المؤسسي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة العمليات/ إدارة الجودة، الهندسة الصناعية).

. مدير المراجعة الداخلية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (في المحاسبة، أو المالية)، ويفضل درجة الماجستير في (المراجعة الداخلية، أو المحاسبة).

. مدير إدارة الشؤون القانونية: درجة البكالوريوس في تخصص القانون.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)