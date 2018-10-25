وظائف هندسية شاغرة في شركة إميرسون بالدمام والخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على اسم:

مخطط المبيعات والعمليات (الدمام).

مهندس أجهزة وبرامج (الخبر).

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).