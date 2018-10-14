وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مهندس ثاني إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

. مهندس إنتاج (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

. مهندس معدات دوارة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 أكتوبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)