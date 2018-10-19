وظائف هندسية شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

وظائف هندسية شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

2018/10/19
الساعة 7:15 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي الاستدامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو العلوم الكيميائية).

. مستشار تقني: شهادة الدبلوم في تخصص هندسة الحريق، ويفضل درجة البكالوريوس.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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