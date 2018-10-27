وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نوماك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من جدة، وفروع أخرى.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس الأداء: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مسؤول التوظيف: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).